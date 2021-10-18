Цена газа в ЕС взлетела на 30% «Газпром» продолжил газовую войну

Начав день снижением до 984 доллара за тысячу кубов (82 евро за мегаватт-час), газовые котировки подскочили на 31% за четыре часа после того, как «Газпром» отказался заключать контракты на транзит дополнительных объемов через Украину и Польшу.
На 13.20 мск ноябрьские контракты торговались уже по 1293,2 доллара за тысячу кубометров (+11% к пятнице). Газ с поставкой в декабре продавали по 1297,5 доллара, а в январе — по 1296 доллара.
На ожиданиях, что газовый кризис и дефицит топлива сохранятся надолго резко выросли цены на газ с поставкой уже после отопительного сезона: апрельские фьючерсы подорожали до 659 долларов за тысячу кубометров и обновили максимумы с начала октября.
Очередная серия аукционов на транзит российского газа показала, что в ноябре увеличения поставок не планируется.
«Газпром» вновь отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС и продолжит качать лишь оговоренные долгосрочным контрактом 109 млн кубометров в сутки.
Поставки по трубе «Ямал-Европе», которая через Польшу качает газ в ФРГ, останутся втрое ниже уровней первой половины года: «Газпром» выкупил лишь треть мощностей — 31 млн кубометров в день из 89 млн.
По оценкам Bank of America, с октября прокачка российского газа в ЕС упала на 30% относительно сентября и 12% в годовом выражении, хотя добыча «Газпрома» выросла на 17%.
Дополнительный газ «Газпрома» уходит на внутренний рынок, где, по оценкам компании, на 30% выросло потребление из-за холодной погоды. Средняя температура в сентябре оказалась на 2,8 градуса ниже, чем годом ранее, а в октябре держится на 2,6 градуса ниже.
Отопительный сезон в Европе стартовал на прошлой неделе, когда все ключевые потребители перешли к отбору газа из хранлищ.
14 октября расходовать запсы Германия, Франция, Австрия и Чехия. Тремя днями ранее ПХГ «распечатала» Словакия вслед за Венгрией и Нидерландами, которые первыми начали тратить газ еще на прошлой неделе.
Европа встретила холодный сезон с хранилищами наполненными на 15% меньше, чем в прошлом году, причем отбор газа начался на неделю раньше обычного.
Leave a Reply