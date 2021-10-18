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Cлиты подробности о новом «Бэтмене» с Паттинсоном

Инсайдер, побывавший на тестовом показе нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли, раскрыл некоторые детали сюжета фильма. Источник отмечает, что зрители остались в восторге, но фанатов DC ждет много нового, что является хорошо забытым старым.

Сообщается, что новый «Бэтмен» по сути станет «трехчасовым детективом» и «полноценным нуар-фильмом». Это все вписывается в канон — в далеком 1939 году Бэтмен действительно был детективом, а не супергероем.

Новинка позаимствует некоторые особенности и у франшизы «Пила». В роли маньяка выступил злодей Загадочник, который заставляет жертв играть в смертоносные игры, передает ComicBook. Вместе с Паттинсоном в картине снимутся Зои Кравиц, Колин Фаррелл и Пол Дано.

Источник фото: Кадры из трейлера «Бэтмен», 2022

18 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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