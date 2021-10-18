Apple представила новые MacBook Pro с большим числом портов и «челкой» на экране

Компания Apple в ходе презентации 18 октября представила обновленные ноутбуки MacBook Pro с диагональю экрана 14 и 16 дюймов.

Ноутбуки получили дополнительные порты в дополнение к стандартным Thunderbolt: появились порты HDMI, для чтения SD-карт, а также разъем для магнитной зарядки MagSafe. Неизменным остался порт для наушников.

Ноутбуки оснащены собственными процессорами компании — 10-ядерными M1 Pro и M1 Max. Pro имеет 33,7 миллиарда транзисторов и на 70% быстрее предыдущего поколения, Max стал самым мощным процессором Apple, он имеет 57 миллиардов транзисторов. Этот процессор позволяет подключить до четырех внешних дисплеев к одному устройству.

MacBook Pro получил безрамочные экраны с «челкой» в верхней части монитора для камеры. Новый дисплей MacBook Pro — Liquid Retina XDR — работает на частоте до 120 Гц. Также Apple обновила клавиатуру MacBook Pro, убрав Touch Bar и вернув функциональные кнопки.

Редизайн MacBook Pro стал самым существенным с 2016 года, отмечает The Verge. 14-дюймовые MacBook Pro появились в линейке компании впервые с 2005 года.