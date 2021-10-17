Вышел противоречивый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли

Вышел противоречивый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. По мнению критиков анонс выглядит противоречиво, хотя, впрочем у фильма неплохие шансы на хорошую кассу, благодаря великолепным актерам.

Компания Warner Bros. представила трейлер нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ролик был показан в рамках традиционной онлайн-конференция DC FanDome.

WBRussia

Режиссером картины выступил Мэтт Ривз. По его словам, лента расскажет о начале карьеры молодого Брюса Уэйна, но совсем не будет похожа на оригинальную историю становления супергероя.

Помимо Бэтмена, в трейлере можно увидеть Женщину-кошку в исполнении Зои Кравиц, Загадочника (Пол Дано) и Пингвина (Колин Фарелл).