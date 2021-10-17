В сирийской части Голанских высот снайперским выстрелом ликвидирован друз-террорист

На сирийской части Голанских высотах, в считанных километрах от границы с Израилем, застрелен Мадхат Салах, уроженец израильского друзского села Мадждаль-Шамс, отсидевший в Израиле 15 лет по «оборонной» статье.

Как утверждает арабская пресса, Салаха застрелил снайпер с территории Израиля. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что Мадхат Салах был ликвидирован снайпером, когда он шел домой. Мадхат Салах, известный причастностью к террористической деятельности, получил срок еще в 1983 году и вышел на свободу в 1995, после заключения «ословских» соглашений.

Через некоторое время его снова арестовали и депортировали в Сирию. Там он стал депутатом парламента, отвечавшим за «возвращение Голанских высот». Салах проводил активную работу среди друзов на сирийской стороне Голан и опосредовано – среди их израильских единоверцев, настраивая их против Израиля.

Он поддерживал активную связь с «Хизбаллой» и иранскими властями, помогая тем «осваивать» территорию Голанских высот. Он координировал действия между сирийскими «милициями» (группировками боевиков), курирующими их иранскими военными, «Хизбаллой» и сирийскими властями.

Салах был застрелен на территории, на которой «Хизбалла» в эти дни пытается создать плацдарм, поблизости от границы с Израилем в Сирии.

На жизнь Салаха уже совершалось несколько покушений, как утверждается, организованных израильскими спецслужбами, но каждый раз он благополучно избегал гибели. На этот раз он опрометчиво оказался в зоне досягаемости снайперской винтовки, и пуля все же его настигла.

Правительство Сирии выпустило заявление в связи с гибелью Мадхата Салаха. «Подобные действия со стороны сионистов только укрепят сирийский народ в его борьбе за освобождение Голанских высот», — говорится в заявлении.

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