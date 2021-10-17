В Китае представили аэротакси с большой дальностью полета

Китайская компания Autoflight представила на авиашоу в Чжухае прототип аэротакси V1500M. Оно подходит для перевозки трех-четырех человек на расстояние до 250 километров — довольно большая дальность для электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой.

Аэротакси — это собирательный термин для небольших электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, способных перевозить несколько человек. Обычно у этих аппаратов небольшая дальность. Например, у EHang 216 она — 16 километров, а у Volocopter 2X — 27 километров. Joby, претендующее на рекорд по дальности полета среди электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, на одной зарядке пролетало 248,8 километра.

Китайская компания Autoflight, известная как производитель грузовых беспилотников, представила прототип аэротакси V1500M на авиашоу в Чжухае. Этот аппарат выполнен по схеме двухбалочного самолета с размахом крыла 12,8 метра. Для вертикального взлета и посадки у него есть восемь подъемных винтов.

V1500M сможет летать на крейсерской скорости 200 километров в час, а его дальность при полной загрузке составит 250 километров. Максимальная взлетная масса аэротакси будет 1,5 тысячи килограмм, в него поместятся три-четыре пассажира. Первый полет V1500M запланирован на ближайшее время, и компания уже начала получать заказы. Она планирует сертифицировать аппарат в 2024 году.