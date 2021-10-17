Ученые: падение цен на виагру резко сократило число самоубийств



Американские ученые пришли к выводу, что падение цен на виагру в Швеции привело к тому, что резко сократилось количество самоуйбиств. Результаты исследования были опубликованы на сайте Национального центра биотехнологической информации США.

После 2013 года виагра в Швеции стала стоить не 1200 крон, а всего 300. Это привело к тому, что больше шведов стали покупать этот препарат: количество покупателей возросло от 62 до 101 тысячи человек в год.

Американские ученые решили проверить, как доступность препарата сказалась на психологическом здоровье мужчин в возрасте от 50 до 59 лет. Эта возрастная группа была выбрана неслучайно: чаще всего виагрой пользуются мужчины именно этого возраста. Кроме этого, именно среди мужчин 50-59 лет чаще случаются самоубийства.

После анализа данных за 10 лет, ученые пришли к выводу, что после падения цен на виагру в месяц стало происходить на 65 случаев суицида меньше. При этом статистические проверки показали, что причинно-следственная связь между этими явлениями имеет высокую вероятность.

Исследователи объяснили это тем, что здоровая сексуальная жизнь благоприятно влияет на психологическое состояние, защищает от депрессии, помогает повысить самооценку.

https://mignews.com/news/health/uchenye-padenie-cen-na-viagru-sokratilo-chislo-samoubijstv.html