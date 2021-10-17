США запускают «долларовый пылесос»

Министерство финансов США запускает серию крупных размещений государственных облигаций, переключая бюджет крупнейшей экономики мира в режим «пылесоса», вытягивающего долларовую ликвидность с рынков.В четверг президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга до 28,9 триллиона долларов.

Новый лимит на 480 млрд долларов выше текущего объема долга, попадающего под ограничения. Соответственно, на такую сумму казначейство США может осуществить чистые займы (привлечение долга минус погашение), которых, по расчетам Белого дома, хватит до начала декабря.

Процесс начнется незамедлительно, следует из уведомлений американского Минфина.

На следующей неделе состоятся размещения 13-недельных векселей на 48 млрд долларов, 26-недельных — на 45 млрд, 5-летних бумаг с привязкой к инфляции (TIPS) на 19 млрд долларов и 20-летних бондов на 24 млрд долларов.

Помимо этого, состоится аукцион 4-недельных векселей (его объем установят в понедельник), а также серия размещений дополнительных векселей — так называемых cash management bills (CMB). 40-дневные бумаги на 60 млрд долларов будут предложены инвесторам 19 октября.

В общей сложности американский Минфин планирует выпустить СMB на 175-225 млрд долларов, растянув процесс на несколько недель.

С учетом погашений американский бюджет заберет из системы 110 млрд долларов на следующей неделе, следует из данных Минфина. В последнюю неделю октября эта сумма резко увеличится за счет размещения нот на 2, 5 и 7 лет.

Для баланса долларовой ликвидности и рынков, привыкших к ее избытку, повышение потолка долга в США означает разворот на 180 градусов. С начала года американский бюджет работал «донором» долларовой ликвидности, активно расходуя гигантскую «заначку», накопленную в прошлом году.

Более триллиона долларов поступило в систему в результате этих расходов, которые стали своего рода «вторым QE» — вдобавок к тому, что проводит ФРС США, печатая по 120 млрд долларов в месяц.

«Лавина размещений» американского долга сулит укрепление доллара и повышение долларовых ставок к концу года, прогнозируют аналитики Nordea.

Сгладить процесс, впрочем, поможет тот факт, что у американских банков накоплены огромные запасы свободной ликвидности — 1,2 трлн долларов, размещенных в ФРС через операции обратного репо.

Временное повышение потолка долга — репетиция перед следующим, уже полноценным решением, которое может состояться в следующем году. За ним может последовать еще одна порция крупных размещений долга одновременно с сокращением денежных вливаний от ФРС.

Федрезерв уже к середине следующего года планирует полностью остановить выкуп активов, в то время как Европейский центробанк продолжит работать в режиме «печатного станка». Долларов в системе станет меньше, а масса евро продолжит увеличиваться. Это сулит укрепление американской валюты к европейской до отметки 1,10, прогнозирует Nordea.

Под катком оттока ликвидности и укрепления доллара могут оказаться и другие рынки. Впрочем, сырьевые валюты, такие как рубль или норвежская крона, остаются в относительно защищенном положении, полагают в банке.