Российский газ для Китая оказался самым дешевым в мире

Разворот газовой политики на восток, состоявшийся после аннексии Крыма и начала санкционной войны с Западом, оказался бессилен существенно полнить российский бюджет.В то время как спотовые котировки газа в Европе и Азии превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, а в США взлетели с рекордной за 10 лет скоростью, Китай продолжает покупать сырье у «Газпрома» по бросовым ценам.

Подписывайтесь на Finanz.ru в Telegram

В третьем квартале 2021 года средняя стоимость газа, который качается по стоившему 9 млрд долларов трубопроводу «Сила Сибири», составил 0,9 юаня за кубический метр, или около 140 долларов за тысячу кубов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет JP Morgan.

Российский газ для Китая стоил в 4,2 раза меньше, чем СПГ, и на 30% ниже, чем сырье других трубопроводных поставщиков.

По данным Wood Mackenzie, Мьянма получает от КНР вдвое больше за свой газ, Туркмения — на 30% больше, а Казахстан и Узбекистан — на 10%.

Едва ли где-либо на мировом рынке можно найти экспортный газ дешевле. На хабе JKM (Япония, Корея) средняя цена в сентябре составила 30 долларов за млн британских тепловых единиц (БТЕ), на хабе TTF в Нидерландах — 30 долларов, на американском хабе Henry Hub — 5,5 доллара.

Поставки «Газпрома» обходились же КНР в 4,2 доллара за млн БТЕ, а в феврале и марте — стоили всего 3 доллара (меньше 120 долларов за тысячу кубометров).

«Такой скидки на российский газ нет даже у президента Лукашенко», — удивляется главный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По данным ФТС, в первом квартале Белоруссия закупала российский трубопроводный газ на 6% дороже, чем Китай, а Армения — на 27%. Скидка к поставкам в Европу составляла 23% в начале года, 38% летом и 42% по итогам августа.

С учетом логистики поставки «Газпрома» должны быть дороже: в отличие от трубопроводов из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, «Сила Сибири» пересекает границу Китая близко к районам с наибольшей плотностью населения и, соотвественно, наибольшим спросом на энергию.

«Повышенный спрос в точке входа дает нашему газу конкурентное преимущество по цене, ведь стоимость товара выше там, где выше спрос. Но это преимущество не было реализовано и не нашло отражения в поставочном контракте с Китаем», — констатирует Суверов.

В то время как российский бюджет «сосет лапу», зарабатывает китайский покупатель. CNPC, c которой в 2014 году был заключен контракт, перепродает российский газ в 1,5 раза дороже через свою «дочку» PetroChina, зарабатывая на выгодной конъюнктуре, пишут аналитики JP Morgan.

Поставки по «Силе Сибири» начались в 2020 году, и их общий объем оказался ниже закрепленного контрактом — 4,1 млрд кубометров вместо 5 млрд.

В 2021 году прокачка выросла почти втрое — 4,6 млрд кубов за январь-июнь.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил строить второй газопровод в КНР — «Силу Сибири 2», которая пройдет через Монголию и соединит с китайским рынком месторождения Иркутской области, Красноярского края и Ямала.