Премьера «Матрицы: Воскрешения» удивила фанатов «Морфеусом»

«Матрица: Воскрешение» — один из самых ожидаемых фильмов этого года. Так что даже вышедший накануне трейлер не смог заглушить интерес к картине.
Хотя, примириться с самым значимым изменением (кроме трансформации Вачовски) — новым Морфеусом, не так просто. Теперь его играет Яхья Абдул-Матин II. Не то, чтобы он был не похож, но всё-таки не то.
Актёр рассказал Entertainment Weekly о своём мнении относительно нового Морфеуса:
«Лоренс уже сделал то, что должно. Я думаю, сценарий предоставил новые возможности, которые освободили место в киновселенной «Матрицы» для нового Морфеуса. Это совершенно новая итерация героя. Я играю персонажа, который определенно знает историю Матрицы и Морфеуса. Он находится на пути самопознания. Многое в нашей истории о росте, определяющем твой собственный путь, и Морфеус — не исключение».
Leave a Reply