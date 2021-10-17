Премьера «Матрицы: Воскрешения» удивила фанатов «Морфеусом»

«Матрица: Воскрешение» — один из самых ожидаемых фильмов этого года. Так что даже вышедший накануне трейлер не смог заглушить интерес к картине.

Хотя, примириться с самым значимым изменением (кроме трансформации Вачовски) — новым Морфеусом, не так просто. Теперь его играет Яхья Абдул-Матин II. Не то, чтобы он был не похож, но всё-таки не то.

Актёр рассказал Entertainment Weekly о своём мнении относительно нового Морфеуса: