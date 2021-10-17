Польша значительно усиливает армию

Польские власти намерены радикально нарастить военную мощь страны. О подобных планах в эфире радиостанции RMF FM заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

По его словам, в ближайшее время соответствующие предложения будут направлены в нижнюю палату парламента Польши (сейм). Затем их представят и сенату республики. Качиньский уточнил, что речь идет и об увеличении численности армии, и о наращивании парка военной техники и количества оружия.

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя закупку страной американских танков «Абрамс», захотел разместить их в «Смоленских воротах» — на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Тогда ведомство сначала опубликовало, а затем удалило ролик из телевизионного выступления, в котором Блащак об этом говорил.