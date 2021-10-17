NASA запустило в космос аппарат для изучения троянских астероидов Юпитера

Состоялся успешный запуск новой межпланетной станции NASA «Люси», целью которой станут троянские астероиды Юпитера. За 12 лет работы аппарат исследует восемь астероидов, расположенных в точках Лагранжа в системе Солнце — Юпитер, что поможет узнать много нового о формировании и эволюции Солнечной системы. Трансляция запуска велась на Youtube.

Разработка «Люси» велась NASA в рамках программы Discovery с 2017 года. Аппарат, общей массой 1550 килограммов, оснащен двумя огромными 7,3-метровыми круглыми солнечными батареями, двухметровой антенной и комплектом из четырех научных приборов — двух камер (мультиспектральной и высокого разрешения) и двух спектрометров (инфракрасного и термоэмиссионного). На борту также находится памятная табличка, на которую нанесены сообщения от различных деятелей культуры и науки и схема, показывающая положение планет на момент запуска станции.

NASA

Задачей аппарата станет исследование с пролетной траектории троянских астероидов Юпитера, которые находятся в окрестностях точек Лагранжа L 4 и L 5 в системе Солнце — Юпитер и орбитальном резонансе 1:1 с планетой. Эти объекты встречаются у многих планет Солнечной системы, но у Юпитера их наибольшее количество— более семи тысяч. Их изучение поможет планетологам лучше понять процессы, происходившие в ранней Солнечной системе.

16 октября 2021 года в 12:34 по московскому времени ракета-носитель Atlas V 401 вместе с «Люси» была успешно запущена со стартовой площадки SLC-41 на мысе Канаверал. В ближайшие три года станция совершит два гравитационных маневра у Земли и лишь после этого отправится к своей первой цели — астероиду Главного пояса (52246) Дональдджохансон, мимо которого пролетит 20 апреля 2025 года. Затем «Люси» начнет изучение объектов вблизи точки L 4 в системе Солнце-Юпитер: 12 августа 2027 года состоится пролет мимо двойного троянца (3548) Эврибат, 15 сентября 2027 года — мимо (15094) Полимелы, 18 апреля 2028 года — мимо (11351) Левкуса, а 11 ноября 2028 года — мимо астероида (21900) Орус. После этого станция выполнит еще один гравитационный маневр у Земли и направится к точке L 5 в системе Солнце — Юпитер, где 2 марта 2033 года исследует с пролетной траектории двойного троянца (617) Патрокл и Менотий.