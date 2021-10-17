На Гаити 17 американских миссионеров похитили прямо из автобуса

На Гаити 17 христианских американских миссионеров похитила банда прямо из автобуса, после того, как люди и члены их семей вышли из приюта в Порт-о-Пренсе. Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности карибского государства сообщила газета The New York Times.

Подробности похищения остались неясными, но местные власти заявили, что миссионеры были похищены из автобуса, направлявшегося в аэропорт. Далее часть группы намеревалась отравиться в другое место.

NYT отмечает, что Гаити уже много лет находится в состоянии политических потрясений, и похищения как богатых, так и бедных — обычное явление. Но даже в стране, привыкшей к повсеместному беззаконию, похищение такой большой группы американцев шокировало чиновников своей наглостью.

Насилие растет в столице Порт-о-Пренс. По некоторым оценкам, банды сейчас контролируют примерно половину города. Ранее злоумышленники обстреляли школьный автобус в Порт-о-Пренсе, ранив не менее пяти человек, включая студентов, а еще один общественный автобус был угнан.