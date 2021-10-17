Моника Беллуччи похвасталась резким преображением

57-летняя Моника Беллуччи не устает удивлять. Эффектная брюнетка внезапно решила сменить имидж, а результатом преображения похвасталась у себя в Instagram. Публика привыкла видеть Беллуччи в неизменном виде. Даже ради фотосъемок Моника нередко отказывалась идти на жертвы.

На днях же Беллуччи похвасталась результатами упорной работы стилистов. Команде Моники удалось сберечь длину волос звезды. Чтобы выглядеть максимально эффектно, актриса сбросила блузку и предстала в одном бюстгальтере.

В комментариях к снимку к такому были готовы не все.