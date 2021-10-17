Минус-слова в Google Ads

Контекстная реклама имеет большое, растущее значение для бизнеса. Широкий перечень инструментов позволяет выбирать оптимальные для постоянного использования. Но не все рекламные каналы приносят одинаковую прибыль, «приводят» клиентов. Автоматизировать аналитику поможет ROMI center, если вы регулярно собираете статистику, работаете с несколькими сервисами, проверяете маркетинговые методы на эффективность. Но сначала необходимо разобраться с некоторыми нюансами и инструментами при настройке контекстной рекламы. Не всем известно, какую роль играют так называемые минус-слова в Google Ads.

Минус-слова: что это и для чего используются

Это слова, которые применяются в контекстной рекламе для отсеивания представителей нецелевой аудитории. Они создаются для установления запретов на показы объявлений по запросам, не имеющим отношения к вашим товарам и услугам. Добавление минус-слов в Google Adwords — процесс скрупулезный. Нужно внимательно подойти к их подбору, чтобы быстро отсеять нецелевую аудиторию, повысить эффективность контекстной рекламы.

Подробнее о преимуществах: почему без списка минус-слов не обойтись

Ключевая задача использования слов-исключений — экономия рекламного бюджета. Отсекая ненужное из объявлений, вы убираете перерасход денежных средств. Стоимость клика в системе Google Ads формируется с учетом популярности рекламы. У релевантных объявлений намного больше шансов на выгодное размещение.

Составление перечня минус-слов так же важно, как и формирование списка ключевых запросов. Группа объявлений, весь аккаунт или рекламная кампания — вы сами можете выбрать уровень, на котором внутри профиля задаются фразы. При этом учитываются конкретные задачи. Некоторые пользователи хотят исключить показы по конкретным запросам в целой рекламной кампании, аккаунте или в единственной группе.

О типах соответствия минус-слов

В Google Ads вы можете выбрать фразовый, широкий или точный типы соответствия минус-слов. Рассмотрим подробнее каждый. Первый используется в том случае, когда нужно блокировать демонстрацию объявлений при показе определенной комбинации слов. Имеется в виду соответствие по фразам. Запрет распространяется и при наличии других, дополнительных слов.

Минус-слова, относящиеся к широкому типу соответствия, позволяют не демонстрировать объявления некоторым пользователям, если те ищут товары и услуги по запросу с конкретным словом из списка. Кстати, варианты с ошибками и словоформы добавляются самостоятельно. Если вы выбрали запрос «булочная в Москве», только он не будет учитываться при показе объявлений. Но склонения, варианты с опечатками в список минус-слов не войдут.

Третий тип соответствия — точный. Слова должны находиться в строгом порядке, чтобы исключить демонстрацию объявлений при выборе запросов с ними.

Процесс настройки исключений выполняется по инструкции. Работа с минус-словами требует внимательного составления списка. Затем он добавляется в аккаунт.