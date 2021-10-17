Меган Маркл хочет вернуться в кино

Королевский биограф Нил Шон заявил, что Меган Маркл хочет вернуться к карьере актрисы. Теперь ее не связывают королевские обязанности и она может выбирать сама, что и когда ей делать.

Герцогиня уже прославилась в популярном сериале «Форс-мажоры», где сыграла юриста крупной адвокатской компании «Rachel Zane». Теперь герцогиня видит себя в роли супергероини. Меган считает, что в такой роли она запомнится зрителям надолго. Потому что они будут расти вместе с ней, заявил Нил Шон.

«Согласно сведениям, которые я получил от хорошего друга герцогини, она хотела бы возобновить свою актерскую деятельность. Особенно хотела бы попробовать себя в роли супергероини. В этом она видит свое будущее», — цитирует королевского биографа Daily Star.

Однако Нил заметил, что эти сообщения были «неподтвержденными», и что Гарри и Меган были связаны обязательствами по ряду проектов после возвращения в Калифорнию.