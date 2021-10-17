Майкл Кейн навсегда покидает кино

88-летний сэр Майкл Кейн хочет окончательно сменить съемочные подмостки на перо писателя. Знаменитый британский актер уже выпустил несколько удачных книг, а теперь, когда здоровье ухудшилось, он заговорил и об окончании карьеры.

«Появились проблемы со спиной и ногами, я не слишком хорошо хожу. Я написал не одну книгу, они стали успешными. Я уже не актер, а писатель. За два года я не получал предложений о съемках, ведь никто не снимает кино, в котором я хотел бы участвовать. А еще мне 88 лет. Роль алкоголика, видимо, последняя в моей жизни», — заявил Кейн кинокритику Марку Кермоду.

Речь идет о вышедшей в сентябре драме «Бестселлер» с Обри Плазой, однако широкой публике Майкл Кейн запомнился в первую очередь по картинам Кристофера Нолана. У режиссера-гения он сыграл в трилогии про «Темного рыцаря», а также в «Престиже», «Интерстелларе» и «Доводе».