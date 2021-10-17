Главный персонаж рассказал, что случится в новом «Декстере» — по его мнению, фильм станет динамичнее.
Концовка восьмого сезона «Декстера» расстроила не только фанатов сериала, но и самого Майкла С. Холла. Чтобы уговорить актера вернуться в большую игру, создателям «Декстера» пришлось предложить ему сценарий, близкий к идеальному.
«Проблемы концовки стали своего рода лучиком надежды для нового проекта — они позволили нам снять возвращение Декстера на экраны. У меня было желание вернуться к Декстеру и узнать, что же с ним случилось дальше», — заявил Холл в интервью для DTF.
По мнению главной звезды сериала, харизматичный убийца-психопат Декстер Морган в новом сезоне, стартующем уже седьмого ноября, сможет удивить даже скептически настроенных зрителей:
«В новых эпизодах Декстер будет вести себя иначе, а аудитория наверняка будет смотреть на его действия по-новому. Лично я не думал об этом и старался как можно лучше рассказать придуманную нами историю, а реакция людей, как всегда, будет разной».
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