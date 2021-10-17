Главный персонаж рассказал, что случится в новом «Декстере»

Главный персонаж рассказал, что случится в новом «Декстере» — по его мнению, фильм станет динамичнее.

Концовка восьмого сезона «Декстера» расстроила не только фанатов сериала, но и самого Майкла С. Холла. Чтобы уговорить актера вернуться в большую игру, создателям «Декстера» пришлось предложить ему сценарий, близкий к идеальному.

«Проблемы концовки стали своего рода лучиком надежды для нового проекта — они позволили нам снять возвращение Декстера на экраны. У меня было желание вернуться к Декстеру и узнать, что же с ним случилось дальше», — заявил Холл в интервью для DTF.

По мнению главной звезды сериала, харизматичный убийца-психопат Декстер Морган в новом сезоне, стартующем уже седьмого ноября, сможет удивить даже скептически настроенных зрителей: