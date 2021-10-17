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Джеймс Ганн хочет снять «хоррор мечты» на запретную тему

Джеймс Ганн хочет снять «хоррор мечты» на запретную тему — он займется самым жестким произведением Стивена Кинга. Однако его вряд ли пустят в прокат.

Из классического ситкома о выживших на острове в кораблекрушении звездный режиссер надеется сделать кровожадный хоррор, рассказывающий, до чего могут дойти изголодавшиеся люди, потерявшие надежду.

«Это чистая правда: в конце 90-х гениальный сценарист Чарли Кауфман предложил полнометражную версию “Острова Гиллигана”, где голодные выжившие впадают в отчаяние, а затем начинают убивать и пожирать друг друга. Автор оригинала Шервуд Шварц наотрез отказался», — заявил Ганн в Twitter.

При этом, режиссер «Стражей Галактики» не скрывает, что сам он еще не потерял надежду снять хоррор про каннибалов — ядреная смесь сериала «Остаться в живых» и рассказа Стивена Кинга «Тот, кто хочет выжить» увидит свет, если правообладатели ситкома все-таки передумают:

«После “Стражей” я хотел снять этот фильм. Warner Bros. с Кауфманом тоже были заинтересованы, но наследники умершего Шервуда Шварца сказали «нет». В любом случае, если они передумают, то я всегда рядом».

17 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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