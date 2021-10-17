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Бритни Спирс хочет себе новую грудь

Новые «горячие» фото Бритни Спирс публикует с завидной регулярностью — и почти всегда находятся уникумы, просящие поп-звезду сделать пластику груди. В очередном посте блога Бритни в очередной раз дала свободу своему телу, а также ответила всем «советникам».

«Что это за советы по доработкам моего тела? Может быть, я чрезвычайно чувствительна, но в любом случае, я предпочту скорее упасть со скалы, чем попрошу врача сказать мне, что не так с моим телом. Урок я усвоила. Поцелуйте мою белую задницу», — Бритни дала отпор хейтерам.

Учитывая, что сейчас Бритни Спирс вся в хлопотах, ведь активно готовится к свадьбе, а также параллельно пишет свой первый художественный роман, неудивительно, что она так неравнодушно относится к комментариям о своем теле.

17 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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