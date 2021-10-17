Армия США размещает израильскую батарею Железный Купол на острове Гуам

07.10.21 представитель 94-го командования ПВО и ПРО Армии США (94th AAMDC – Army Air and Missile Defense Command) сообщили, что одна из двух закупленных США батарей «Железного купола» (ЖК, Iron Dome) будет размещена на острове Гуам как временное решение обороны от крылатых ракет. Данное развёртывание получило название «Операция Железный остров» (Operation Iron Island).

В рамках развёртывания будут проверяться возможности системы и тренироваться её персонал. Операция также должна закона 2019 г. (2019 National Defense Authorization Act), согласно которому батарея ЖК должна быть развёрнута на оперативном ТВД до конца 2021 г. Батарея должна быть развёрнута в середине октября, а учения продлятся до конца ноября этого года.

Развёртывание названо временным и экспериментальным. Персонал системы – бойцы 2-го дивизиона 43-й бригады ПВО (2-43 Air Defense Artillery Battalion) из Форта Блис, Техас. Кроме того, из Японии прибудут солдаты 38-й бригады ПВО (38th ADA Brigade). Ракетные стрельбы в рамках учений не планируются.