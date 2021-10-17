Археологическая сенсация: израильский Явне был крупнейшим в мире центром виноделия

Newsru.co.il передает: Археологическое открытие, сделанное в Явне в ходе раскопок, проводимых Управлением древностей перед строительством нового жилого района, свидетельствует: в Византийскую эпоху этот город был крупнейшим в мире центром виноделия.

Находки, сделанные здесь в последние два года, можно смело назвать сенсационными. Раскопана огромная промышленная зона, достигшая своего расцвета около 1500 лет назад. Она состояла по меньшей мере из пяти виноделен, а также гончарных мастерских, где изготавливали кувшины.

Площадь каждой винодельни достигала 225 квадратных метров. Вокруг бассейнов, где виноград давили ногами, располагались емкости для брожения. Неподалеку были устроены огромные склады, с которых кувшины с вином поставлялись в порты и расходились по Европе и Африке. А общая площадь «промзоны» — несколько гектаров.



«Мы были удивлены, обнаружив настолько сложное предприятие, производившее вино в промышленных объемах. Особенное удивление вызвали ниши в форме раковин, служившие для украшения. Они свидетельствуют о богатстве владельцев виноделен», — говорят археологи.

«В античном мире существовал термин «вино из Газы и Ашкелона» — как знак качества. Это был настоящий бренд. Но название он получил потому, что вывозился через эти порты. Но наша находка свидетельствует, что производили его в Явне. В основном, это было белое вино. Спрос на него был огромным», — добавляют ученые.



В ходе раскопок в Явне была обнаружена и винодельня периода Персидского владычества – IV века до н.э. Если вспомнить, что, согласно Мишне, мудрецы, бежавшие из Иерусалима после разрушения Второго храма, нашли убежище в виноградниках Явне, можно заключить, что винодельческая традиция города была непрерывной несколько веков.



«Раскопки в Явне поистине грандиозны. Их площадь – несколько гектаров, здесь трудятся десятки археологов и сотни рабочих. К работам привлекаются школьники, курсанты подготовительных курсов, жители города. Археологи выполняют священную миссию – открывают неизвестные страницы истории страны», — говорит генеральный директор Управления древностей Эли Эскозидо.



Мэр Явне Цви Гов Ари сообщил о решении создать у явненского кургана археологический парк, который будет рассказывать о великолепной истории древнего города. В проект «Восточный Сорек», насчитывающий 12000 квартир, внесены изменения. Так, шоссе, которое должно было пройти через место раскопок, будет поднято на эстакаду.