Американские медики назвали вызывающие рак витамины

Витамины группы В помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии или нарушениях работы нервной системы. Как отметили исследователи, при этом они способны вызвать онкологические заболевания. Особенно опасны они оказались для курящих мужчин. Те, кто принимает витаминные добавки, в два раза чаще болеют раком, а те, кто еще и курит, — в три-четыре раза чаще, отметили эксперты.

Один из авторов исследования, научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо Теодор Браски (Theodore Brasky), объяснил, что ученые проанализировали данные 77 тысяч человек. Они пришли к выводу, что из-за употребления B12 риск развития рака легких возрастал на 30 процентов, а из-за употребления B6 — на 40 процентов. «У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В», — назвал он результаты научной работы.