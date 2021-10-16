В NASA назвали спутники Солнечной системы, на которых может поселиться человечество

Составлен список спутников Солнечной системы, на которых потенциально может поселиться человечество. Чтобы выжить на них, людям, однако, придется модифицировать окружающую среду с помощью технологий, сообщает портал «Популярная механика» со ссылкой на астробиолога NASA Кристофера Маккея.

В списке — Луна и спутник Юпитера Европа. Не исключено, что подо льдом, которым покрыта последняя, находится океан. Установить это собирается NASA, учения стартуют в 2025 году.

Также в списке оказался Титан — один из спутников Сатурна, но температура на его поверхности достигает -179 градусов, поэтому передвигаться по нему можно будет лишь в специальных костюмах, а еду придется выращивать под искусственным светом.

Еще может быть пригоден для жизни спутник Миранда, который является самым маленьким из пяти спутников Урана. На нем, правда, нет атмосферы, поэтому людям потребуется защита от радиации.