В Японии допустили возможность нанесения превентивных ударов по базам противника «Неизвестный источник посылает сигналы на Землю»: астрономы уже месяц фиксируют загадочные данные » Умерла известная актриса из «Черной пантеры» Американская актриса Дороти Стил (Dorothy M. Steel), исполнившая роль старейшины в фильме «Черная пантера», скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает телеканал WSBTV. Актриса умерла в пятницу, 15 октября, в своем доме в Детройте, штат Мичиган. Стил родилась 23 февраля 1926 года в Мичигане, США. Свою первую роль она получила, когда ей исполнилось 88 лет. При этом на большом экране актриса появилась впервые в «Черной пантере», где сыграла старейшину племени торговцев. Затем она получила роль в фильме «Джуманджи: Новый уровень» (2019).