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Умерла известная актриса из «Черной пантеры»

Дороти Стил

Американская актриса Дороти Стил (Dorothy M. Steel), исполнившая роль старейшины в фильме «Черная пантера», скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает телеканал WSBTV.

Актриса умерла в пятницу, 15 октября, в своем доме в Детройте, штат Мичиган.

Стил родилась 23 февраля 1926 года в Мичигане, США. Свою первую роль она получила, когда ей исполнилось 88 лет. При этом на большом экране актриса появилась впервые в «Черной пантере», где сыграла старейшину племени торговцев. Затем она получила роль в фильме «Джуманджи: Новый уровень» (2019).

16 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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