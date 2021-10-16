Трейлер перезапуска фильма «Один дома» взбесил фанатов

В логику фильма 1990 года с Маколеем Калкиным хотелось верить, а в ленте 2021 года попросту отсутствует здравый смысл. Это становится ясно по дебютному трейлеру рождественской семейной комедии.

Похоже, картину пересняли покадрово с поправкой на современные реалии. У семьи Маккаллистеров из 2021 года появились игровые консоли и смартфоны, а ездят они на роскошных «Кадиллаках». Когда же Кевина «забывают» дома, то он, вместо банального звонка родителям со смартфона и приезда в аэропорт на такси, устраивает час кутежа.

Как в этот абсурд должны поверить фанаты, категорически непонятно. Они, впрочем, и не поверили — под трейлером перезапуска «Одного дома» полно возмущенных комментариев, а лайков на видео втрое меньше, чем «пальцев вниз».