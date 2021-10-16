Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука

«Человек-паук: Нет пути домой» наконец завершает трилогию про Паучка с участием Тома Холланда — и теперь непонятно, что будет с героем дальше. Пессимистичный прогноз на этот счет дал сам Холланд, заявив, что уже попрощался с друзьями по съемочной площадке.

«Думаю, если нам повезёт снова вернуться к этим героям, это будет уже не трилогия о возвращении домой. Но случится ли что-то подобное или нет, я не знаю. Так что мы все относились к этой картине как к финалу, и это чувствовалось во время съёмок. Было и печально, и волнительно, ведь каждый из нас начинал новый этап своей карьеры. Я, наверное, никогда так в жизни не плакал», — заявил Холланд журналу Entertainment Weekly.

Напомним, «Человек-паук: Нет пути домой» дебютирует в кинотеатрах 17 декабря 2021 года.