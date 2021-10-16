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Старшая дочь Ольги Сумской показала редкие кадры с отцом

Старшая дочь Ольги Сумской показала редкие кадры с отцом

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской, российская актриса Антонина Паперная прилетела в Украину из России, где живет и работает.

Поводом посетить родину стало день рождения бабушки артистки Анны Ивановны. Женщине исполнилось 88 лет. По этому случаю семья собралась дома в Киеве, чтобы отпраздновать праздник.

Кроме того, Тоня успела встретиться и со своим отцом, Народным артистом Украины Евгением Паперным. Об этом она рассказала в Instagram. Актриса поделилась в фотоблоге редкими кадрами, на которых позирует с родным человеком.

«А вот и Доктор Ливси собственной персоной!» — прокомментировала фото Паперная.

Подписчики страницы Тони отметили, что она очень похожа на своего отца, кто-то отметил, что Евгений Васильевич прекрасно выглядит, а кто-то напомнил, что Паперный — живая легенда украинского кино.

16 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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