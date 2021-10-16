США открывают границы для иностранцев из более чем 30 стран

США готовятся снять ограничения на въезд в страну для граждан из более чем 30 стран. Об этом сообщает US.News со ссылкой на представителя Белого дома.

Однако въезд разрешат только вакцинированным от коронавируса. Ограничения на пересечение границы, предположительно, будут сняты с 8 ноября. Это коснется и воздушных, и сухопутных границ США.

Официально об этом будет объявлено в течение 15 октября. Тогда же и будет обнародован список стран. В нем, как отмечает портал, 33 страны — большинство европейских стран, а также Китай, Индия, Бразилии.

Напомним, в марте 2020 года США установили запрет на въезд с целью сдержать распространение COVID-19. Заразились этой инфекцией в стране более 45,6 млн человек, свыше 741,8 тыс. скончались.