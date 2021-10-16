Сериал о ЦРУ «Джек Райан» получит 4 сезон

Для 4 сезона в качестве актёра уже наметили Майкла Пенья, который известен благодаря фильмам «Афера по-американски» и «Столкновение». Но о его роли пока неизвестно. При этом шоу продлили на 4 сезон ещё до выхода третьего, который и снимать-то только закончили — в октябре 2021 года.

В 3 сезоне Джек Райан, финансовый аналитик ЦРУ, втянут в международный заговор, его начинают искать и преступники, и власти. Джека сыграет Джон Красински — звезда сериала «Офис», поэтому сравнение его «офисного» и «цэрэушного» вариантов может добавить отдельную перчинку.

Ожидается, что 3 сезон выйдет летом 2022 года. Сам сериал является адаптацией целого цикла романов Тома Клэнси о сотруднике ЦРУ по имени Джек Райан.