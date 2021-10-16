«Последняя дуэль» Ридли Скотта получила высокие оценки критиков

Историческая драма «Последняя дуэль«, которую снял прославленный британский режиссер Ридли Скотт, получила высокие оценки западных кинокритиков. В системе портала Rotten Tomatoes на момент публикации данной заметки рейтинг, составленный на основе 120 отзывов, зафиксирован на отметке в 86 процентов.

«Последняя работа Ридли Скотта — потрясающая мелодрама, в которой одновременно исследуется культа женоненавистничества и воспеваются вековые героические мифы, которые косвенно оправдывают способ для слабых мужчин чувствовать себя сильными», — отметил Скотт Мендельсон из издания Forbes.

«Средневековая история, которая одновременна ужасна, гротескна, великолепна и непоследовательна», — прокомментировал Эшер Люберто из The Wrap.

«Здесь все так, как и должно быть: потрясающие поединки на мечах, ослепительные дуэли, интересное повествование и психологически пронзительные роли трех главных действующих лиц», — считает Маршалл Шаффер из Slash Film.

«Последняя дуэль» посрамит любой скептицизм благодаря тонкому, сложному сценарию, феноменальным актерским работам, которые следует изучать на уроках актерского мастерства, и одним из лучших сцен средневековых боев, показанных на экране», — полагает автор Collider Рафаэль Матамайор.