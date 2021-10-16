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«Последняя дуэль» Ридли Скотта получила высокие оценки критиков

"Последняя дуэль" Ридли Скотта получила высокие оценки критиков

Историческая драма «Последняя дуэль«, которую снял прославленный британский режиссер Ридли Скотт, получила высокие оценки западных кинокритиков. В системе портала Rotten Tomatoes на момент публикации данной заметки рейтинг, составленный на основе 120 отзывов, зафиксирован на отметке в 86 процентов.

«Последняя работа Ридли Скотта — потрясающая мелодрама, в которой одновременно исследуется культа женоненавистничества и воспеваются вековые героические мифы, которые косвенно оправдывают способ для слабых мужчин чувствовать себя сильными», — отметил Скотт Мендельсон из издания Forbes.

«Средневековая история, которая одновременна ужасна, гротескна, великолепна и непоследовательна», — прокомментировал Эшер Люберто из The Wrap.

«Здесь все так, как и должно быть: потрясающие поединки на мечах, ослепительные дуэли, интересное повествование и психологически пронзительные роли трех главных действующих лиц», — считает Маршалл Шаффер из Slash Film.

«Последняя дуэль» посрамит любой скептицизм благодаря тонкому, сложному сценарию, феноменальным актерским работам, которые следует изучать на уроках актерского мастерства, и одним из лучших сцен средневековых боев, показанных на экране», — полагает автор Collider Рафаэль Матамайор.

16 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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