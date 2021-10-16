«Неизвестный источник посылает сигналы на Землю»: астрономы уже месяц фиксируют загадочные данные

Крупнейший набор радиосигналов из глубин космоса поймали китайские астрономы. Как сообщает журнал Nature, ученые из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук уже больше месяца фиксируют загадочные всплески.

Работу ведет команда астрофизиков под руководством профессора Ли Ди и доктора Ван Пея. Исследователи используют для определения быстрых радиосигналов термин Fast Radio Burst или сокращенно FRB, когда их происхождение остается непонятным. По словам специалистов, радиосигналы поступили за очень короткий промежуток времени, а их источник находится далеко в космосе и остается неизвестным.

Ученые отмечают, что сигналы сопровождаются мощным выбросом энергии, длительность которого составляет порядка нескольких миллисекунд. Они не носят единичный характер. Многие всплески повторяются несколько раз и обладают определенной регулярностью. Так, на Землю всего за 47 дней поступило 1 тыс. 652 быстрых радиовсплеска — этот набор сигналов считается самым крупным, которые только известны специалистам.

Эксперты считают, что возможным источником сигналов может выступать карликовая галактика. Множество сигналов, которые поступили с нее, демонстрируют наличие «постоянно действующего радиоисточника».