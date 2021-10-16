Кейт Бекинсейл показала новые забавные снимки с домашним любимцем

Известная голливудская актриса Кейт Бекинсейл в очередной раз порадовала фанатов забавным контентом со своим пушистым любимцем. Соответствующие фото знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, звезда разместила смешные фото со своим котом Клайвом. На этот раз ее кот разместился у нее просто на голове. На снимках Кейт позирует на камеру, а Клайв лапами закрывает ей лицо.

Но самое интересное то, что у серьезного Клайва были накрашены ногти розовым цветом, что еще больше забавляло фанатов актрисы.

«Если вы радуетесь, что кто-то дома, сообщите об этом», — подписала кадры Бекинсейл.

В комментариях фанаты поблагодарили кумира за то, что она подняла им настроение и все же посоветовали, иногда не позволять коту садиться себе на голову в образном смысле этого слова.