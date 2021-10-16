Кара Делевинь рассказала о своей сексуальной жизни: «Во время оргазма предпочитаю молчать»

29-летняя модель Кара Делевинь неоднократно публично рассказывала о своей сексуальной жизни. Вновь об интимной жизни она заговорила в шоу Lady Parts. Как призналась модель, она была девственницей до 18 лет, потому что долго с недоверием относилась к сексу.

Я не была уверена в сексе довольно долго, но я также никогда не просила о том, чего так долго хотела, — призналась она.

Делевинь также разоткровенничалась и рассказала, как она ведет себя в постели. Так, звезда призналась, что она получает гораздо больше удовольствия во время оргазма, когда не издает никаких звуков.

Гораздо интереснее, когда ты молчишь во время оргазма. Я помню, что меня учили, что люди должны издавать какой-то звук. И я помню, как сама стала молчать или стараться удерживать звук в себе. Это так горячо! Когда ты стараешься молчать, ты ощущаешь все гораздо сильнее,

— добавила Кара.

Модель открыто говорит и о своей ориентации. Она признается, что до конца еще не поняла, кем себя ощущает.

То, как я сама себя определяю, постоянно меняется. То ли я пансексуал, то ли би — я действительно не знаю. Но сейчас я чувствую себя гораздо более комфортно, будучи бисексуалкой, нежели раньше,

— признавалась она в подкасте Reign этим летом.

Кара открыто встречалась с несколькими известными девушками, в том числе с актрисой Эшли Бенсон. Они расстались в прошлом году после двух лет романа.

Звезда также признавалась, что в постели с мужчинами и женщинами она ведет себя по-разному: с первыми она довольно скромна, а вот со вторыми, напротив, весьма активна и раскованна.

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