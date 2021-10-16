Как израильские военные в египетском плену «Хоббита» на иврит перевели

Любой, кто знает что-нибудь об английским лингвисте и писателе Толкиене и его загадочных историях, в курсе, что захватывающее действие, которым славятся его книги, начинается с первой приключенческой книги «Хоббит: туда и обратно». Книга не лишена сражений и приключений, но в отличие от напряженной и по-взрослому страшной трилогии «Властелин колец», «Хоббит» также – приятнейшая детская книжка.

«Хоббит жил в земляной норе. Ни грязного, грязного, мокрого отверстия, заполненного червями и сочно благоухающего перегноем; ни сухого, голого, песчаного отверстия, внутри которого некуда было бы сесть или нечего поесть: это была Нора Для Хоббита, и это означало безграничный комфорт».

В 1970 году десять израильских заключенных в Египте, пленники Войны на истощение, использовали свое свободное время для необычного проекта: перевода первой книги Дж. Р. Р. Толкина на иврит.

Я расскажу историю одного из переводов этой книги на иврит, историю специального издания, «переведенного летчиками военно-воздушных сил и их товарищами в египетском плену в тюрьме Абассия, Каир (1970—1973)», захваченных в плен во время Войны на истощение.

Справка.

«Война на истощение» – война малой интенсивности между Египтом и Израилем в 1967—1970 годах, начатая Египтом ради возвращения захваченного в 1967 году Израилем в ходе Шестидневной войны Синайского полуострова. Первые боевые столкновения произошли через месяц после поражения Египта в Шестидневной войне. Эта странная война велась в основном с помощью артиллерии и авиации и закончилась в 1970 году подписанием соглашения о прекращении огня без территориальных изменений у сторон конфликта.

Профессор Амиа Лейблих задокументировала историю десяти израильских пленников в Египте в книге «Chutz Mitziporim» («Кроме птиц»), которая была опубликована издательством Schocken Books в 1989 году.

История «странного и очаровательного существа»

Несмотря на ужасное состояние десяти заключенных после многочисленных допросов и даже пыток, перед ними открылся малый свет в конце туннеля. Во-первых, после нескольких месяцев в отдельных, расположенных далеко друг от друга камерах, заключенных поселили в одной камере и разрешили свидания с египетскими евреями, среди которых чудом оказались родственники и знакомые, разрешили получать посылки. Во-вторых, тот факт, что не все заключенные достаточно свободно владели английским языком, оказался важным для их дальнейшего пребывания в плену.

Военнопленным израильтянам было разрешено праздновать Песах, находясь в плену в Египте

Не все жители камеры могли наслаждаться подарком, который Ицхак Фир, один из четырех пленных летчиков, получил от своего брата из Америки. Это был «мягкий покетбук с историей странного и очаровательного миролюбивого существа, ищущего покоя и комфорта, который встречает волнующие приключения на войне за продолжение мирной и благополучной жизни» (из предисловия, составленного пленниками).

Четыре заключенных пилота – Авиноам Калдес, Рами Харпаз, Менахем Эйни и Ицхак Фир решили «перевести “Хоббита” для тех, кто не читает по-английски, но остро нуждается в знакомстве с этой книгой». Им не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что работа отвлекла их от жизни в неволе, и вскоре они уже работали над переводом день за днем, много долгих часов.

Работа выполнялась парами — один читал текст на английском языке и бегло переводил его на иврит. Задача второго состояла в том, чтобы выполнять функции редактора, совершенствовать перевод и приспосабливать его к высокому уровню оригинала. Стихи представляли гораздо более сложную задачу, и четверка обратилась за помощью к своим сокамерникам. Позже они рассказали, что «слегка потерпели неудачу со стихами в книге». Но при обстоятельствах, в которых оказались непрофессиональные переводчики, это было вполне естественно. Весь проект занял четыре месяца, и вряд ли пленные летчики думали, что перевод, над которым они так усердно работали в неволе, когда-либо будет прочтен за стенами их тесной камеры.

«Хоббит», перевод пилотов и их собратьев по плену. Интересно, что из названия книги удалено «туда и обратно».

Только после Войны Судного Дня они вышли на свободу с зачитанным до дыр американским изданием «Хоббита» и семью заполненными тетрадями. В 1977 году издательством Zmora Bitan при финансовой поддержке израильских ВВС этот перевод на иврит был опубликован.

«Я вернулся», – сказал Рами Харпаз, когда впервые увидел родившихся без него близнецов. («Первые слова израильских военнопленных по возвращении в Израиль». Статья в Маарив 18 ноября 1973 года)

В настоящее время есть три ивритских перевода «Хоббита». За год до публикации перевода пилотов издательство Zmora Bitan опубликовало перевод Моше Ханами. Другой перевод, авторства Яэль Ахмон, был также опубликован издательством Zmora Bitan в рамках подготовки к появлению на экранах фильма «Хоббит» (режиссер – Питер Джексон). Перевод пилотов и их товарищей считается, что греха таить, самым непрофессиональным из трех, но на нем выросли и нежно его любят многие израильские дети.

Ниже – кадры возвращения израильских военнопленных в Израиль из Египта 16 ноября 1973 года.