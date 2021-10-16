Дуэйн Джонсон разоткровенничался о ссоре с Дизелем

Впервые Дуэйн Джонсон и Вин Дизель встретились во время съёмок фильма «Форсаж 5». Тогда же начались проблемы между ними. Это подтвердили люди, занимающиеся производством фильма. Всё настолько закрутилось, что в 8 части Джонсон потребовал в ультимативной форме избавить его от общих сцен с Дизелем.

Публичную огласку ссоре придал сам Скала в августе 2016 года. В своём эмоциональном посте в Instagram мужчина назвал некоторых актёров «Форсажа 8» «сосунками и трусами».

The Hollywood Reporter считает, что Джонсон разозлился на Вина Дизеля, в частности, из-за его отношения к съёмкам — он много раз опаздывал, заставляя себя ждать. В ответ Дизель обвинил Скалу в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. А в новом интервью для Vanity Fair Джонсон поделился подробностями:

«Мы пообщались в моем трейлере. И я не могу назвать ту встречу дружеской. Нам просто нужно было расставить все точки над i. В итоге стало понятно, что мы – две полные противоположности друг другу. На том и порешили».

Отличаются мужчины и в отношении к работникам площадки, считает Скала. Сам он старается уважительно относиться ко всем и смотреть на всех рабочих как на партнёров. Этого же актер требует и от студий-спонсоров.