Дольф Лундгрен возвращается к съемкам «Аквамена» не смотря на возраст

Исполнивший роль короля Нерея 63-летний Дольф Лундгрен намерен вернуться в новой части «Аквамена». Закулисными кадрами со съемок Лундгрен поделился на личной странице в Instagram. Несколько месяцев назад съемочная группа официально приступила к работе над второй частью о затерянном королевстве, однако официально участие Лундгрена не было подтверждено.

Теперь же стало известно, что любимчик публики, несмотря на проблемы со здоровьем, все же намерен работать дальше. У себя в Instagram Лундгрен разместил снимок, на котором предстал в «колготках» (именно так прозвали в комментариях деталь одежды актера) и в выцветшем парике.

«Тусуюсь в своем трейлере. Отличный сценарий, отличный режиссер и фантастический актерский состав. Мне очень повезло», — заявил он.

В комментариях поспешили отметить: актер по-прежнему способен дать фору кому угодно.