Дочь Мадонны Лурдес Леон дала редкое интервью и рассказала об отношениях с матерью: «Контролировала меня всю жизнь»

Вчера на сайте Interview Magazine появилась новая фотосессия дочери Мадонны, 25-летней Лурдес Леон. В новой съемке Лурдес снова с гордостью продемонстрировала свою уже фактически фирменную часть образа — небритые подмышки. Леон часто подвергалась за это критике, но к ней она явно не прислушивается и продолжает быть иконой бодипозитива.

Девушка обычно неохотно разговаривает с прессой, а в сети и вовсе прославилась довольно резкой манерой общения с подписчиками в инстаграме, но на этот раз сделала исключение и согласилась на большое интервью. Его у нее взяла актриса Деби Мейзар, которая давно дружит с Мадонной. В интервью Лурдес рассказала об отношениях со своей знаменитой матерью, планах на семью и детей, а также о том, чем ей нравится Ирина Шейк.

С Деби Лурдес созвонилась, очевидно, сразу после Met Gala, где она была в числе гостей, так что разговор начался с впечатлений от этого грандиозного события.

Извините, я только захожу в номер. О боже, они что, выбросили мою травку? Я сейчас кого-нибудь убью. Ладно, окей, подумаю об этом позже. Было ли мне весело на Met Gala? Я очень благодарна, что смогла там быть. Может быть, потому что это был мой первый раз, но это было безумием. Тебя просто заталкивают в комнату со всеми этими известными людьми, и ты должен разговаривать с ними и быть их другом, даже если ты их, блин, не знаешь. Это не совсем мое.

Я уверена, что это весело, если ты дружишь со многими известными людьми, но это не мой случай. Я не знала, с кем, черт возьми, поговорить. Мне было так неловко, что я позвонила своему парню прямо посреди мероприятия, но вот сам ужин прошел нормально. Я сидела с Джереми О. Харрисом, которого я люблю, и Ириной Шейк, которую я очень люблю. Она такая забавная,

— рассказала Лурдес.

Лурдес Леон

Как и многие звездные дети, Леон также пробует свои силы в шоу-бизнесе. Так, она пока выбрала работу моделью — Лурдес выходит на подиум, снимается в кампаниях брендов. Однако девушка отметила, что ее мама всегда предостерегала ее.

Она все время говорит: «Действуй осторожно и думай о том, чем ты хочешь прославиться». Я много думала об этом в последнее время, потому что как модель вы в основном полагаетесь на свою внешность. Это может показаться очень подавляющим и потенциально может вызвать чувство незащищенности. Очевидно, вы не будете выглядеть одинаково всю жизнь. Моя мама очень настойчиво заставляет меня думать о том, чем я хочу быть известна помимо своей внешности. Я не хочу, чтобы люди запоминали меня только поэтому,

— поделилась дочка Мадонны.

Лурдес также подтвердила, что сама несет все расходы, например, платит за квартиру, и призналась, что мечтала обрести независимость от своей матери, так как та слишком контролировала ее.

У нас в семье нет подачек. Очевидно, я выросла с особыми привилегиями. Этого нельзя отрицать. Но я думаю, моя мама видела всех этих детей известных людей, и она подумала: «Мои дети не будут такими». Кроме того, мне кажется, что если ваши родители платят за вещи, это дает им рычаги давления на вас. Моя мама помешана на контроле, она контролировала меня всю мою жизнь. Мне нужно было быть полностью независимой от нее, как только я окончила среднюю школу,

— рассказала Леон.

Лурдес Леон и Мадонна

Лурдес также назвала свою маму самым трудолюбивым человеком, которого она знает, и честно призналась, что не унаследовала этого качества. А вот страсть к контролю ей передалась.

Рассказала девушка и о своих планах на будущее в том, что касается семейной жизни.

Не вижу смысла выходить замуж, но кольцо я взяла бы! Шучу. Я не считаю себя традиционной, хотя у меня в основном были только традиционные отношения. Мне нравится опекать. Я люблю готовить ужин для своего парня. Я не хочу упускать из виду детей, но идея рождения пугает меня буквально до глубины души. Я просто не представляю, как это можно вытолкнуть ребенка из влагалища. Этого не будет. Итак, я люблю детей, но это своего рода проблема. Конечно, есть и другие способы,

— рассказала Лурдес.