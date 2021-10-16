Цена биткоина перевалила за $60 тысяч

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, в ходе вчерашних торгов поднялась на 4,38% и к 17:16 оказалась выше $60 тыс. ($60,125 тыс.), свидетельствуют данные портала Coindesk.

В последний раз стоимость биткоина превышала $60 тыс. 18 апреля 2021 года, сообщает ТАСС.

С начала текущего месяца биткоин подорожал уже на 37% с $43,82 тыс. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в $64,85 тыс. Таким образом, стоимость криптовалюты на данный момент всего на 7,4% меньше исторического рекорда, отмечает ПРАЙМ.

Напомним, что биткоин — пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования применяются криптографические методы. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Физически этой валюты не существует, но есть специальные реестры-блокчейны, в которых ведется учет количества биткоинов и их движение. Криптовалюта может использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 14 апреля 2021 года — $64,9 тыс.