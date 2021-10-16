«Аквамен 2» и «Мандалорец» под угрозой: Голливуд ждет крупнейшая забастовка

В последний раз в Голливуде бастовали 14 лет назад. Из-за стодневной забастовки Гильдии сценаристов США индустрия потеряла 2,5 миллиарда долларов, но в этот раз последствия будут еще хуже.

Если за три дня руководства крупнейших киностудий не выполнят требования возмущенных рабочих, то производство остановится как минимум на три месяца. Профсоюз IATSE требует от производителей сократить рабочий день — сейчас людям в студиях приходится работать до 14 часов ежедневно.

В «самой крупной забастовке в истории Голливуда» примут участие до 60 000 человек, работающих над дорогими стриминговыми и не только проектами: под угрозой срыва окажутся съемки «Мандалорца», сериала по игре «Один из нас», сиквела «Аквамена» и многих других.