Зеленський і Шефір допомагали людям Януковича виводити гроші з України — розслідування

Під час масової ліквідації банків 2014 року було реалізовано численні злочинні схеми, які дозволяли не повертати борги українським громадянам. Як з’ясували журналісти “Схем”, у цьому брали участь, зокрема, чинний президент Володимир Зеленський і його помічник Сергій Шефір.

Про це йдеться у відповідному розслідуванні “Поза чергою. Як Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка”.

Так, 2014 року Зеленський і Шефір намагалися привласнити сотні тисяч доларів з проблемного “Брокбізнесбанку”, який належав Сергію Курченку — молодому олігарху з оточення Януковича.

Там Зеленський мав на депозиті понад 300 тисяч доларів, а Шефір — більш як 400 тисяч доларів. Оскільки саме тоді банк ліквідовували, майбутньому президенту і його помічнику було гарантовано 200 тисяч гривень компенсації, але вони спробували взяти більшу суму поза законною процедурою.

Зеленський і Шефір підписували угоди з компаніями-боржниками “Брокбізнесбанку”. Майбутні політики сприяли виведенню з-під застави майна цих боржників, за що прагнули отримати більшу, ніж пропонував Фонд гарантування вкладу, компенсацію.

У Вищому господарському суді ці угоди визнали такими, що порушують законодавство.

Варто зазначити, що на дзвінок журналістів Шефір відповів таким чином: “У нас не було часу займатися юридичними питаннями і ми передали комусь право ними займатися”. В Офісі президента ж ситуацію взагалі не прокоментували.

Раніше журналісти програми “Схеми” підготували розслідування про “Укрексімбанк”. Попри застосування проти них фізичної сили в кабінеті очільника банку Євгена Мецгера й знищення відеозаписів, їм вдалося успішно завершити справу й розкрити невідомі деталі про скандальну фінустанову.