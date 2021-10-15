Вкусные фудбоксы уже в Киеве

Хотите вкусно и сытно перекусить на работе вместе с небольшим коллективом? Тогда для ваш вкусные фудбоксы от известной фирмы Vipcatering уже сейчас. Вы получаете удивительное сочетание разнообразных продуктов, удобное для того, чтобы быстро перекусить в обед или вечерком после рабочего дня. Для этого вам не нужно выходить из дома или офиса. Вы просто заходите в Интернет и выбираете свой foodbox из огромного количества вариантов, которые доступны. А затем в кратчайшее время ваша вкусная еда оказывается у вас дома. Vipcatering доставит ваши вкусняшки в самое кратчайшее время, которое только возможно и пробки ан дорогах не будут этому помехой. Вам же остается только насладиться приятным выбором у себя на столе.

1. Почему фубдоксы и что вообще это такое.

Фудбоксы изобретение не такое уж и древнее. Когда возникла офисная проблема с доставкой компактной еды в обеденный перерыв или на корпоративные мероприятия, именно тогда и появился этот формат. По-сути, фудбоксы, это удобные и надежные упаковки, благодаря которым еда сохраняет свой и идеально смотрится на столе без распаковки. Ну а структура упаковочного материала надежно сохраняет не только форму, но и вкус. Каждый элемент фудбокса рассчитан на то, что быть проглоченным за один раз. Еще одно важное достоинство — взвешенный подход не только к размеру, но и питательности продукта. Вы получаете идеальный вариант не только быстрого обеда или перекуса, но и хорошие закуски на корпоративные вечеринки или встречи. А сейчас в таком бурно развивающемся мегаполисе это особо актуально.

Максимальный размер одного фудбокса рассчитан на 10-12 персон, а вес — примерно полтора килограмма. Это могут быть оригинальные канапе-боксы, боксы изысканных сыров, мясное ассорти или просто шикарная «сладкая коробочка» с десертами. Все зависит от меню и программы клиента. Есть готовые варианты и наборы для свадьбы, дня рождения либо пикника. Также присутствует и набор для детей — детский день рождения, отдых на природе. Просто перейдя по ссылке на сайт, вы получите максимально информации и сможете самостоятельно определить что вам нужно и оформить «вкусны» заказ в виде фудбоксов за два клика.

2. Очень качественный сервис от Vipcatering

Vipcatering Предоставляет очень качественный сервис с идеальной упаковкой, отличным подбором продуктов и конечно же — скоростной доставкой. Сотрудники компании прикладывают максимальные усилия для того, чтобы ваш праздник или обеденный перерыв вышел идеальным. Существует отличная система скидок, а также бесплатная доставка при объемном заказе. Вы можете выбрать скорость доставки от 120 минут до 48 часов — все будет в точно назначенное время и в соответствии с заявкой.

Выбирая фудбоксы от Vipcatering, вы выбираете успешный стиль и хороший вкус.