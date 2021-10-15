В Японии спустили на воду вторую неатомную подлодку нового поколения

Вторую японскую дизель-электрическую подводную лодку класса «Тайгэи» спустили на воду. Как сообщает Naval News, ее назвали «Хакугэи», что значит «Белый кит». «Хакугэи» станет первым кораблем своего класса, который будет участвовать в боевых миссиях.

Подводные лодки класса «Тайгэи» разрабатываются с начала 2010-х годов. Они должны заменить устаревающие корабли типа «Сорю». При водоизмещении три тысячи тонн длина подводных лодок нового поколения — 84 метра, а ширина — 9,1 метра.

Как и две последние «Сорю», корабли класса «Тайгэи» оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями вместо традиционных для таких кораблей свинцово-кислотных. Они позволяют увеличить дальность хода подводных лодок и освободить часть внутреннего пространства. Кроме того, «Тайгэи» отличаются уменьшенными размерами рубки, частично интегрированной в корпус корабля. Такая конструкция должна уменьшить гидродинамическое сопротивление при движении в подводном положении и сократить расход заряда аккумуляторных батарей.

В серии «Тайгэи» будет семь кораблей, и всех их назовут в честь больших рыб. Первый спустили на воду прошлой осенью, а в августе он вышел на заводские ходовые испытания. Морские силы самообороны Японии должны получить ее в марте следующего года.

Вторую подводную лодку класса «Тайгэи» спустили на воду 14 октября на верфи корпорации Kawasaki Heavy Industries в Кобе. Ее назвали «Хакугэи» — «Белый кит». Поскольку первая «Тайгэи» будет использоваться для отработки технологий, «Хакугэи» станет первым кораблем своего класса, который будет участвовать в боевых миссиях. Ожидается, что ее эксплуатация начнется в 2023 году.

Япония сегодня развивает свой оборонно-промышленный комплекс и активно строит не только подводные лодки, но и другие корабли. Например, в прошлом году японские морские силы самообороны приняли в свой состав первый эсминец противоракетной обороны нового поколения