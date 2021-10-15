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В Украине снимут фильм о курсантах из Севастополя, которые остались верными присяге

В Украине снимут фильм о курсантах из Севастополя, которые остались верными присяге

После оккупации Крыма Россией украинские курсанты в 2014 году спели гимн Украины в Севастополе. О них снимут фильм.

Режиссером выступит Ахтем Сеитаблаев. Об этом 14 октября сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Об украинских курсантах, которые остались верными присяге в оккупированном Крыму, снимут фильм
Помните, как наши курсанты в Крыму не покорились перед оккупантом и спели гимн Украины в Севастополе? О них снимут фильм! – заявил Гончаренко.

Он также рассказал, что меморандум об этом подписали командование ВМС и режиссер. Это случилось в Одессе 14 октября в Институте Военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия». Именно в этом заведении учатся будущие военные моряки.

Что известно о курсантах, которые остались верными присяге
20 марта 2014 года украинские курсанты спели гимн Украины в оккупированном Севастополе. Это случилось тогда, когда оккупанты подняли российский флаг над академией.
Однако 32 студента отказались переходить на службу России и принимать присягу оккупанта.
Впоследствии они из Севастополя переехали учиться в Одессу. В том же году в составе Национального университета «Одесская морская академия» создали факультет Военно-морских сил.
31 марта в 2017 году в Одессе 103 бывших курсанта Севастопольской Академии ВМС имени Нахимова стали офицерами украинского флота.

15 октября, 2021 | Category: Украина, Шоу-бизнес
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