В США разрабатывают тихий сверхзвуковой беспилотник

Американский стартап Exosonic получил контракт ВВС США на разработку демонстратора тихого сверхзвукового беспилотника. Он будет помогать пилотам в тренировочных миссиях, изображая противника.

Сегодня несколько компаний занимаются разработкой тихих сверхзвуковых летательных аппаратов. Например, Lockheed Martin создает самолет X-59. Он будет отличаться аэродинамической конструкцией, которая позволит снизить интенсивность ударных волн, образующихся на планере в полете. Уменьшить шумность, в том числе, позволит удлиненная острая носовая часть, полностью загораживающая летчикам передний обзор.

У Exosonic тоже есть несколько тихих сверхзвуковых проектов. Стартап собирается построить 70-местный сверхзвуковой лайнер и самолет, который в перспективе станет сверхзвуковым «Бортом номер один».

В октябре Exosonic сообщил о контракте с ВВС США на создание демонстратора тихого сверхзвукового беспилотника. На нем разработчики хотят показать технологии, актуальные для других своих проектов — лайнера и президентского самолета. Еще тихий сверхзвуковой беспилотник — это способ для стартапа получить прибыль в краткосрочной перспективе, которую он тоже собирается потратить на другие продукты.

У аппарата будут и другое предназначения, кроме отработки технологий. Он будет участвовать в тренировочных летных миссиях, изображая условного противника. Так военные смогут сократить износ самолетов, которые сейчас играют эту роль на учениях, и освободить пилотов для других задач.