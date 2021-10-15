У Израильской общей службы безопасности (ШАБАК) новый глава — кто он такой

. На том этапе полное имя Р. было запрещено к публикации. Следующие этапы назначения – утверждение претендента в комиссии по назначениям, утверждение в правительстве (после чего снимается запрет на публикация имени) и собственно вступление в должность. То, что первым в этой цепочке идёт премьер-министр объясняется просто: ШАБАК (как и «Моссад») находится в ведении министерства главы правительства, т.е. премьер – ещё и ответственный министр за данное ведомство, как министр обороны в отношении АОИ.

06.10.21, за 2 дня до комиссии по назначениям, появились публикации, что в комиссию подана анонимная жалоба на Р., обвинявшая его в 2 случаях неподобающего поведения. Р. отверг обвинения, заявив, что эта же жалоба проверялась 2.5 года назад, в мае 2019 г., когда он вступал в должность заместителя главы ШАБАК и была отвергнута.

В пятницу 08.10.21 комиссия по назначениям под руководством судьи в отставке Элиэзера Гольдберга изучила всю имеющуюся информацию о Р. и пришла к выводу, что этот человек, по своим личным и служебным качествам, подходит для данной должности. Никакие порочащие его сведения не признаны достоверными. Утром того же дня, по дороге в комиссию, Р. помог гражданскому лицу в тушении загоревшейся машины.

В понедельник 11.10.21 назначение было одобрено правительством. Тогда же было опубликовано и полное имя Р. Это Ронен Бар (55). О его биографии:

Ронен Бар (55) женат, отец 3 детей. Имеет 1-ю степень по политологии и философии Тель-Авивского университета и 2-ю степень по государственному управлению Гарвардского университета (учился за счёт фонда Векслера). После завершения службы в АОИ в СМ поступил на службу в ШАБАК, как боец в оперативном подразделении организации («Йехидат hа-Мивцаим»). Был участником спецопераций в Секторе Газы, Иудее и Самарии, Ливане.

Продвигался по службе в ШАБАК в рамках оперативного отдела («Агаф hа-Мивцаим»). В 2011 г. занял должность начальника одного из отделов ШАБАК. Далее был одолжен на работу в «Моссад», а после возвращения в ШАБАК в 2016 г. возглавил штабной отдел организации («Агаф hа-Мате»), 3-я по иерархии должность в ШАБАК. В 2018 г. стал заместителем главы ШАБАК.

Ронен Бар вырос на оперативных должностях и не является арабистом. В последнее время активно берёт уроки арабского языка. Его назначение поддерживал и министр обороны Бени Ганц. Сообщается также, что в последнее время между Роненом Баром и Аргаманом были разногласия по ряду вопросов в работе организации.

В среду 13.10.21 в офисе главы правительства в Иерусалиме состоялась церемония смены руководителя ШАБАК. На этом посту Ронен Бар сменил Надава Аргамана. Помимо премьер-министра Нафтали Беннета, присутствовали министр обороны, министр финансов, министр внутренней безопасности, министр юстиции, министр транспорта, министр разведки, министр культуры и спорта, министр связи, министр науки и другие высокопоставленные должностные лица. Беннет поблагодарил Аргамана за службу и выразил уверенность в том, что при новом руководителе ШАБАК будет продолжать успешно действовать, обеспечивая безопасность израильских граждан.

Надав Аргаман завершил 43 года службы в силах безопасности, в т.ч. 38 лет в ШАБАК, включая 5.5 лет во главе этой службы. За эти 5.5 лет произошли 529 серьёзных терактов (наезды, обстрелы, нападения с ножом и использование взрывчатки), погибли 54 гражданина Израиля, но 2,261 серьёзный теракт были предотвращены (включая теракты-самоубийства и похищения).