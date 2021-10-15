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США помогут Тайваню в противостоянии с Китаем

Джен Псаки

США продолжат придерживаться своих обязательств в отношениях с Тайванем и помогут противостоять угрозе, исходящей от КНР. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, приверженность США Тайваню продиктована необходимостью поддержания мира и стабильности в проливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «Наш подход и наши отношения в сфере обороны США регулируются Законом об отношениях с Тайванем [от 1979 года], и мы будем выполнять свои обязательства в соответствии с этим Законом», — отметила пресс-секретарь.

Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты выступают против любых односторонних попыток изменить региональный статус-кво. «Наша поддержка Тайваня и оборонительные отношения с ним по-прежнему объединены против нынешней угрозы, исходящей от Китайской Народной Республики», — заключила она.

15 октября, 2021 | Category: США
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