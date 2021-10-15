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С 21 октября в прокате эпическая драма Ридли Скотта и рыцарстве

С 21 октября премьера фильма Ридли Скотта

Экватор осени в кинотеатрах страны отмечается премьерой исторической драмы «Последняя дуэль» от культового режиссера Ридли Скотта (Чужой, Гладиатор, Ганнибал) с целым калейдоскопом голливудских звезд.

В кадре фильма «Последняя дуэль» — Нормандия ХІV века и последняя санкционированная дуэль двух рыцарей, которых играют оскаровский лауреат Метт Деймон и звезда Звездных войн Адам Драйвер.

События фильма «Последняя дуэль» начинаются с того, что главный герой узнает: его жену (Джоди Комер) изнасиловал бывший друг. К разрешению спора приобщается граф Пьер Аленсон — его роль исполнил обладатель Оскара Бен Аффлек.

Драматическая история этой судебной дуэли была описана во многих ученых трудах и беллетристике, от «Хроник» Жана Фруассара, который стал свидетелем поединка, в книгу американского исследователя Ерика Джегера «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции», которая и стала литературным первоисточником фильма.

Кстати, Аффлек в тандеме с Деймоном написал также и сценарий к фильму, который впервые показали в сентябре на Венецианском кинофестивале.

15 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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