Раскрыты подробности суицида 19-летнего актера из «Моего придурочного брата»

Детали смерти рассказала мать артиста Моника Миндлер. По ее словам, она изучила историю просмотра веб-сайтов сына, выяснив, что он искал эффективные способы самоубийства.

Миндлер совершил самоубийство через несколько дней после переезда из родительского дома в общежитие университета в штате Пенсильвания. Его родственники заявили о пропаже юноши после того, как он перестал выходить на связь. Его тело нашли три дня спустя, 28 августа, возле университетского кампуса.

Мэттью Миндлер дебютировал как актер в сериале «Как вращается мир» в 2009 году. Через два года он появился в фильме «Мой придурочный брат», в котором снялись такие звезды, как Пол Радд, Рашида Джонс, Зои Дешанель, Адам Скотт, ТиДжей Миллер, Эмили Мортимер и Элизабет Бэнкс. После этого Миндлер снялся еще в нескольких кинолентах.