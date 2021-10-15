Один из крупнейших сталелитейных концернов мира остановил заводы из-за высоких цен на газ

Одна из крупнейших сталелитейных компаний в мире ArcelorMittal приостановила производство на ряде комбинатов в Европе вследствие высоких цен на энергоносители. Об этом в четверг сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на заявление люксембургской компании.

В нем отмечается, что ArcelorMittal была вынуждена прибегнуть к «кратковременной выборочной приостановке» работы дуговых сталеплавильных печей в Европе, которые выпускают длинномерную продукцию, используемую, в частности, в строительном секторе. Как подчеркнула компания, контролирующая порядка 10% мирового рынка стали, данное решение было принято «в ответ на высокие цены на электроэнергию, что затрудняет производство стали с точки зрения экономических издержек». По оценке сталелитейщика, сложившаяся ситуация «не повлияет значительным образом» на его общие объемы производства, равно как и на возможность удовлетворять потребительский спрос.

Financial Times подсчитала, что в среднем на европейских комбинатах ArcelorMittal выпускает около 40 млн стали в год, примерно четверть этой продукции идет на нужды строительного сектора. Всего за 2020 год люксембургская компания произвела 78,5 млн тонн стали — по этому показателю она занимает второе место в мире, уступая лишь китайской China Baowu Group.

Ранее британская отраслевая ассоциация UK Steel предупредила, что производство стали на территории Соединенного Королевства перестанет окупаться в случае дальнейшего роста цен на электроэнергию предстоящей зимой. Ассоциация выразила мнение, что некоторые предприятия могут столкнуться с необходимостью прекратить работу на неопределенно долгое время.

Рост цен на газ продолжается уже на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на него в Азии. 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. В четверг цена газа в ходе торгов на ICE составляла выше $1 200 за 1 тыс. кубометров.